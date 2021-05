Πανικός στην Κίνα όταν ουρανοξύστης 300 μέτρων άρχισε να ταλαντεύεται χωρίς να έχει γίνει σεισμός (vid)

Μεγάλη ταραχή αλλά και παρ΄ολίγον ατυχήματα προκλήθηκαν όταν ένας ουρανοξύστης στην Κίνα και συγκεκριμένα στην πόλη Σενζέν άρχισε να… κουνιέται. Ο κόσμος φυσικά τρομοκρατήθηκε και όσοι βρίσκονταν εντός του μεγάλου κτιρίου διατάχθηκαν να το εγκαταλείψουν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάος στους δρόμους. Το οξύμωρο ως τρελό της υπόθεσης βέβαια ήταν πως δεν σημειώθηκε κανείς σεισμός.

Το SEG Plaza είναι ένας από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στο Σενζέν και ανέρχεται στα 300 μέτρα. Τι συνέβη όμως φαίνεται πως προκλήθηκαν ανεξήγητα δομικά θέματα με αποτέλεσμα να επέλθει η ταλάντωση του. Ο ουρανοξύστης στεγάζει μια μεγάλη αγορά ηλεκτρονικών ειδών, καθώς και πολλά γραφεία.

SEG Building in Huaqiang Bei Shenzhen has been evacuated after the building started to shake today. Currently the reason is being investigated after it was confirmed that no earthquake occured. pic.twitter.com/KwNZ1Ip12d

