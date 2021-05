To twitter μπλόκαρε Παλαιστίνια συγγραφέα και μετά είπε… κατά λάθος! (pics)

Τεταμένη είναι η ατμόσφαιρα σε όλα τα επίπεδα στη σύγκρουση του Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους και τα social media δεν απέχουν από όλο αυτό το κλίμα. Το twitter υπέπεσε μάλιστα σε… γκάφα, όπως αποδείχθηκε καθώς μπλόκαρε τον λογαριασμό μιας Παλαιστίνιας-Αμερικάνας συγγραφέως και ερευνήτριας και στη συνέχεια είπε… γράψτε λάθος.

Η Mariam Barghouti, από την πόλη Ramallah της Δυτικής Όχθης, είδε να της απαγορεύεται προσωρινά η δυνατότητα να δημοσιεύσει tweets από το πεδίο των μαχών.. Το Twitter μπλόκαρε τα stories της, λέγοντας ότι παραβίασε την πολιτική μέσων της εταιρείας.

I feel like I’m in a war zone in Beit El. Israeli keeps just went full forces with hundreds of teargas canisters shot. There are undercover Israeli police also came in a civilian car and tried to kidnap youth. #SaveSheikhJarrah

— مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) May 11, 2021