Εντοπίστηκε θανατηφόρος ιός στην αναπνοή των φαλαινών

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMC Veterinary Research, επιδιώκει να βελτιώσει την πρόωρη ανίχνευση τέτοιων απειλών και να υποστηρίξει την προστασία της ωκεάνιας ζωής.

Επιστήμονες εντόπισαν έναν επιθετικό ιό στην αναπνοή φαλαινών, ο οποίος ευθύνεται για μαζικούς θανάτους στα θαλάσσια θηλαστικά του Αρκτικού Κύκλου.

Η χρήση drones για τη συλλογή δειγμάτων από τα εκπνεόμενα σταγονίδια των φαλαινών φέρνει νέα δεδομένα στην παρακολούθηση αυτών των επικίνδυνων παθογόνων.

Με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και drones, οι ερευνητές μπόρεσαν να συλλέξουν δείγματα από τα «φυσήματα» των φαλαινών, τα αναπνευστικά σταγονίδια που απελευθερώνονται όταν οι φάλαινες αναπνέουν στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με την Independent, εντοπίστηκε ο ιός της νοσηρότητας των κητωδών (cetacean morbillivirus), ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός που σχετίζεται με εκτεταμένους εκβρασμούς φαλαινών και δελφινιών παγκοσμίως.

