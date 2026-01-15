Πώς έφτασε το νερό στη Γη: Ένας μετεωρίτης στην Αλάσκα ίσως κρύβει την απάντηση

Τι αποκάλυψε η μήτρα του μετεωρίτη.

Ένας σπάνιος μετεωρίτης που ανακτήθηκε από την Αλάσκα αναγκάζει τους επιστήμονες να επανεξετάσουν μια από τις πιο εδραιωμένες θεωρίες για την προέλευση του νερού στη Γη.

Νέα ευρήματα δείχνουν ότι ο πλανήτης μας ίσως διέθετε εξαρχής το υδρογόνο που χρειαζόταν για να σχηματίσει νερό, χωρίς να βασιστεί σε συγκρούσεις με αστεροειδείς, όπως πίστευε για δεκαετίες η πλανητική επιστήμη.

Η ανατροπή αυτή προκύπτει από έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι οποίοι ανέλυσαν έναν μετεωρίτη τύπου εναστατίτη χονδρίτη, γνωστό ως LAR 12252.

