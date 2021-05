Σειρήνες πολέμου στην Ιερουσαλήμ: Ρουκέτες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς (vids)

Δραματική είναι η κατάσταση στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν εκατέρωθεν ρουκέτες και πυραύλους. Οι σειρήνες πολέμου ήχησαν στην Ιερουσαλήμ το μεσημέρι και λίγα λεπτά μετά το τελεσίγραφο που είχε εκδώσει η Χαμάς, καλώντας το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του, από δύο σημεία της πόλης, εκτόξευσαν στη συνέχεια μια ρουκέτα.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στο κεντρικό Ισραήλ, το οποίο “απάντησε”.

Η πορεία των χιλιάδων νέων Ισραηλινών που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να γιορταστεί η Ημέρα της πόλης, ματαιώθηκε λόγω των ταραχών που σημειώθηκαν νωρίτερα, ανακοίνωσαν οι οργανωτές.

These are rockets being fired from #Gaza at #Israel . pic.twitter.com/ZU2tDSnuqX

«Η πορεία για τον «χορό των σημαιών» ματαιώθηκε. Δεν θα χορέψουμε σε μια διαιρεμένη Ιερουσαλήμ», ανέφερε η οργάνωση Am Kalavi που κάθε χρόνο οργανώνει αυτήν την πορεία για να γιορτάσει την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τις ισραηλινές δυνάμεις, το 1967.

Η πορεία, στην οποία συμμετέχουν συνήθως χιλιάδες νέοι, επρόκειτο να περάσει από την Πύλη της Δαμασκού, την είσοδο στην Παλιά Πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο των συγκρούσεων τις τελευταίες ημέρες. Προκειμένου να αποφευχθούν νέες ταραχές, η αστυνομία αποφάσισε να αλλάξει τη διαδρομή ώστε οι συμμετέχοντες να μπουν στην Παλιά Πόλη από την Πύλη της Γιάφα, όμως οι διοργανωτές προτίμησαν να ακυρώσουν την εκδήλωση η οποία θεωρείται «προκλητική ενέργεια» από τους Παλαιστίνιους.

Εκατοντάδες Εβραίοι πιστοί εκκένωσαν σήμερα το απόγευμα το Δυτικό Τείχος, το γνωστό και ως Τείχος των Δακρύων, στην Ιερουσαλήμ, μετά τις συγκρούσεις που προηγήθηκαν το πρωί στην Πλατεία Τεμενών και έπειτα από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Video on social media shows new rockets being launched from #Gaza at #Israel today, as more than 300 Palestinians were injured outside Al-Aqsa Mosque. #Hamas announced that it fired rockets, which triggered sirens in Jerusalem and southern Israel. pic.twitter.com/hE3nt0BIwM

— Iran International English (@IranIntl_En) May 10, 2021