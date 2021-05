Απίθανος τύπος έκλεψε δύο περιπολικά για να γλιτώσει από την αστυνομία που τον κυνηγούσε (vid)

Σκηνές που παραπέμπουν σε χολιγουντιανή περιπέτεια εκτυλίχθηκαν στην Φλόριντα των ΗΠΑ. Ένας άντρας κατάφερε να ξεγλιστρίσει μέσα από τα χέρια της αστυνομίας κλέβοντας δύο περιπολικά μέχρι τελικά να συλληφθεί.

Σύμφωνα με το δίκτυο WFTV 9 τα πάντα ξεκίνησαν όταν η αστυνομία του Cocoa δέχθηκε μια κλήση για έναν ύποπτο κοντά σε ένα τοπικό ξενοδοχείο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν κοντά στον ύποπτο, αυτός κατάφερε να μπει με μεγάλη μαεστρία σε ένα περιπολικό και να τους ξεφύγει για να αρχίσει μια κινηματογραφική καταδίωξη.

Video: 2 police vehicles stolen; fleeing driver arrested on I-95 as @SheriffChitwood & team close in. https://t.co/jGoU3sCRqk

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) May 6, 2021