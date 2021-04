Πρίγκιπας Φίλιππος: Οι ελληνικές ρίζες, η μάχη της Κρήτης και η... ναζιστική σύνδεση (pics & vid))

Βρέφος ήταν ακόμα όταν έφυγε από την Ελλάδα, καθώς είχε εξοριστεί από τη χώρα ο πατέρας του και γενικότερα η οικογένειά του, ωστόσο οι ελληνικές ρίζες, επιδράσεις και η εν γένει σύνδεση, δεν έπαψαν να υπάρχουν. Ο λόγος γίνεται για τον Πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος απεβίωσε σήμερα 9 Απριλίου σε ηλικία 99 ετών. Σύζυγος της Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου και πατέρας του Καρόλου που πρόσφατα επισκέφτηκε την Αθήνα για την επέτειο των 200 ετών από την ελληνική επανάσταση!

Ο Φίλιππος ήταν μέλος της Ελληνικής και της Δανικής Βασιλικής Οικογένειας, του «Οίκου Γκλύξμπουργκ», ο οποίος ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Α΄, τον Βασιλιά των Ελλήνων και ανέδειξε έξι ανώτατους άρχοντες στη χώρα έως το δημοψήφισμα του 1973. Γεννήθηκε ως Πρίγκιπας της Ελλάδας, αλλά εξορίστηκε ο πατέρας του Αντρέας όταν αυτός ήταν ακόμα βρέφος. Γι αυτόν τον λόγο δεν είχε επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας παρά μόνο μπορούσε να καταλάβει λίγα πράγματα από αυτήν.

Ο γιος της Πριγκίπισσας Αλίκης, ξεκίνησε από τα 13 του χρόνια να αλληλογραφεί με την πριγκίπισσα Ελισάβετ, η οποία ήταν μακρινή του ξαδέρφη. Λίγο πριν τον επίσημο αρραβώνα, τούς εγκατέλειψε τους ελληνικούς και δανικούς τίτλους που κατείχε και έγινε Βρετανός υπήκοος.

Η ξαδέρφη του Πατρίσια είχε πει γι αυτόν: «Είχε μια σκληρή παιδική ηλικία και η ζωή του τον ανάγκασε να χτίσει ένα εξωτερικό περίβλημα για να επιβιώσει».

Εντάχθηκε νωρίς στον Βρετανικό Βασιλικό Στόλο και μάλιστα υπηρέτησε σε αυτόν κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ πολέμησε στη «Μάχη της Κρήτης» και στη «Ναυμαχία του Ταινάρου». Για την συμμετοχή του μάλιστα σε αυτές τις επιχειρήσεις έλαβε τιμές από την Ελλάδα η οποία του απένειμε τον «Ελληνικό Πολεμικό Σταυρό».

Παρά το παρελθόν του αυτό όμως, όντας στο πλευρό των Συμμάχων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οικογένειά του συνδέθηκε με τους Ναζί, όπως έδειξε η σειρά του Netflix, «The Crown». Στην κηδεία της αδερφής του Σεσίλ παρέστησαν δεκάδες πρόσωπα που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ναζιστικό καθεστώς.

Η μητέρα του Αλίκη βέβαια είχε προστατέψει δίνοντας καταφύγιο σε μία εβραϊκή οικογένεια κατά τη διάρκεια της ναζιστικής βαρβαρότητας, κάτι που μάθαμε από τον Μίκχαελ Κοέν, ο οποίος αποκάλυψε, πως η μητέρα του και η αδερφή του είχαν σωθεί χάρη στην πριγκίπισσα Αλίκη που τους είχε κρύψει για έναν χρόνο.

