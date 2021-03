Απίστευτη σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο με 32 νεκρούς (vid)

Ανείπωτη τραγωδία στην Αίγυπτο, όταν δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Αιτία της σύγκρουσης ήταν η ενεργοποίηση του συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης, που είχε ως συνέπεια να σταματήσει το προπορευόμενο τρένο και το άλλο να πέσει πάνω του.

«Τριάντα δύο πολίτες σκοτώθηκαν και 66 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Τάχτα, στο διαμέρισμα της Σοχάγκ», που βρίσκεται περίπου 460 χιλιόμετρα νότια του Καϊρου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Σύμφωνα με ένα βίντεο που τράβηξε κάποιος κοντά στον τόπο του δυστυχήματος και το οποίο προβλήθηκε ευρέως από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανατράπηκαν πολλά βαγόνια.

#BREAKING| Transport Ministry: the 2 trains in Upper Egypt's Sohag collided after unknown passengers pulled the emergency valve of the first train, causing it to stop and get smashed by the other one from behind.#Egypt #Sohag #Africa|#طهطا #سوهاج #مصر pic.twitter.com/FDT2vSBPL3

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021