Όταν ο Μάρλον Μπράντο αρνήθηκε το Όσκαρ διαμαρτυρόμενος για τους Ινδιάνους (vid)

Το αγαλματίδιο του «θείου Όσκαρ» αποτελεί όνειρο για κάθε ηθοποιό! Πολλοί προσπαθούν σε όλη τους την καριέρα να το κρατήσουν στα χέρια τους και να ακούσουν το όνομά τους μετά το χαρακτηριστικό «and the oscar goes to... », ωστόσο ο θρυλικός Μάρλον Μπράντο, το 1972 το αρνήθηκε... Και μάλιστα αποθεώθηκε από το κοινό γι αυτή την απόφαση και τη στάση του.

Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 49 χρόνια, ο Μάρλον Μπράντο έγραψε ιστορία, όχι όμως για κάποιον ρόλο του, αλλά για τη στάση ζωής, για την αντίδραση που επέλεξε, για τα πιστεύω του...

Υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρικτής των αυτοχθόνων της Αμερικής, ο Μάρλον Μπράντο, σημάδεψε τον παγκόσμιο κινηματογράφο με την ερμηνεία του στον «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, υποδυόμενος τον Βίτο Κορλεόνε, φτάνοντας στην κατάκτηση του Όσκαρ από την Ακαδημία.

Όχι απλά όμως αρνήθηκε να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο, όχι απλά δεν παρέστη στην κοσμική τελετή και δεν περπάτησε στο περιβόητο κόκκινο χαλί, αλλά αντ΄αυτού έστειλε την Σαντσίν Λιτλφέδερ μία ηθοποιό με καταγωγή από τους Ινδιάνους Απάτσι... Όχι για να παραλάβει το Όσκαρ, αλλά για να διαβάσει την επιστολή 15 σελίδων που είχε γράψει ο ίδιος ο Μπράντο για τα δικαιώματα των Ινδιάνων και διαμαρτυρόμενος έντονα για το πως τους παρουσίαζε ο αμερικανικός κινηματογράφος ωθόντας μια (κακή) εικόνα γι αυτούς.

Ο παραγωγός της ταινίας «Νονός», Άλμπερτ Ρούντι, έφτασε στο σημείο να απειλήσει την Σατσίν Λιτλφέδερ ακόμα και με σύλληψη, ώστε να αποτρέψει την όλη σκηνή, αλλά η Ινδιάνα ανέβηκε τελικά στο βήμα. Με το που ακούστηκε το όνομα του Μάρλον Μπράντο και υπό τον θρυλικό ήχο του «Νονού», η Σαντσίν ανέβηκε στη σκηνή και με μία χαρακτηριστική κίνηση του χεριού της αρνήθηκε να παραλάβει για λογαριασμό του Μάρλον Μπράντο το Όσκαρ από τον Ρότζερ Μουρ και στη συνέχεια εξήγησε τους λόγους για τους οποίους βρισκόνταν εκεί.

Δεν διάβασε τελικά την 15σελίδη διαμαρτυρία του Μάρλον Μπράντο λόγω χρόνου όπως εξήγησε, αλλά μίλησε για την αντίδραση του θρυλικού ηθοποιού και την εικόνα που έβγαζε το «Χόλιγουντ», για τους Ινδιάνους, τους οποίους παρουσίαζε, κακούς, αιμοσταγείς και βίαιους.

Όταν κόμπιασε από συγκίνηση η Σαντσίν, το κοινό την χειροκρότησε δίνοντάς της έξτρα δύναμη για να συνεχίσει...

Μερικά χρόνια αργότερα, η Σατσίν Λιτλφέδερ εξαργύρωσε τη δημοτικότητα της κάνοντας γυμνή φωτογράφιση για το περιοδικό Playboy, ενώ έπαιξε σε ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου, όπου υποδύθηκε την… Ινδιάνα!

Ο Μάρλον Μπράντο ήταν ήδη κάτοχος Όσκαρ για τον ρόλο του το 1955 στην ταινία «On the Waterfront» ενώ ήταν υποψήφιος άλλες έξι φορές.

