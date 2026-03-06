Το μυστικό σχέδιο διαφυγής του Τραμπ για την Ημέρα της Κρίσης - Οι 3 απόρρητες βάσεις των ΗΠΑ

Σκοπός του σχεδίου η συνέχιση της διακυβέρνησης ακόμα κι αν μεγάλες πόλεις δεχθούν καταστροφικό χτύπημα

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν ακόμα περισσότερο τους φόβους για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο με ακόμα πιο τρομακτική διάσταση αυτή της πυρηνικής απειλής.

Οι ΗΠΑ ως ηγέτιδα δύναμη έχει εκπονήσει ήδη σχέδιο για τη Ημέρα της Κρίσης, ώστε η κυβέρνηση να μην σταματήσει τη λειτουργία της, προστατεύοντας τον Αμερικανό Πρόεδρο με κάθε τίμημα.

