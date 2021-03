Ποιος είναι ο πιο κατάλληλος ηγέτης σε ενδεχόμενη επίθεση εξωγήινων; (pic)

Σύμφωνα με έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία, ο καταλληλότερος ηγέτης σε μια ενδεχόμενη εξωγήινη απειλή δεν είναι άλλος από τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Άλλωστε, ο σταρ του Χόλιγουντ έχει παίξει σε αμέτρητες ταινίες δράσης, με τον ίδιο να απολαμβάνει την τιμή και να γράφει στο twitter: «Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που πιστεύουν σε μένα. Είμαι έτοιμος να υπηρετήσω».

I want to thank the people for putting their faith in me. I am ready to serve. https://t.co/RiBtNmWtVi

— Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2021