Ένα βίντεο που προκαλεί σοκ, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αφού δείχνει την στιγμή που ένα αεροπλάνο συγκρούεται με αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την New York Post, το μονοκινητήριο αεροπλάνο συνετρίβη λίγο έξω από το Αεροδρόμιο North Perry, χτυπώντας ένα SUV.

WATCH: Ring video captures the moment a small plane crashes outside North Perry Airport in Pembroke Pines, killing two people on board, but not before it struck a nearby car with a woman and child inside. They were both hospitalized. @KarliBarnetthttps://t.co/ylkaA9bahd pic.twitter.com/2wzjNEBhnD

— CBS4 Miami (@CBSMiami) March 15, 2021