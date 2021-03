Ο Πέπε Λε Πιου κόπηκε από το ''Space Jam'' με τον ΛεΜπρον Τζέιμς: Καταγγελίες ότι προωθεί την κουλτούρα του βιασμού (vid)

Ο Πέπε Λε Πιου, ο ερωτύλος ασβός των Looney Tunes, δεν θα εμφανιστεί στο σίκουελ του ‘’Space Jam’’ με τίτλο ‘’Space Jam: A New Legacy’’. Το σίκουελ, όπως και η πρώτη ταινία θα είναι ένα μείγμα κινουμένων σχεδίων και live action, με πρωταγωνιστή τον σταρ του ΝΒΑ, ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αμερικανικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν το γεγονός. Ο Πέπε Λε Πιου, ο οποίος επί δεκαετίες εκδηλώνει επιθετικά τον έρωτα του στη γάτα Πενέλοπι, δεν θα συμπεριληφθεί στην ταινία.

Ο αρθρογράφος των New York Times, Τσαρλς Μπλόου έγραψε στη στήλη του ότι ο διάσημος ήρωας καρτούν συνέβαλε μέσα στα χρόνια στην ενίσχυση της «κουλτούρας του βιασμού».

Το άρθρο του προκάλεσε αντιδράσεις κι έτσι ο Μπλόου ανήρτησε στο Twitter μια λίστα με τα προβληματικά στοιχεία της συμπεριφοράς του Πέπε Λε Πιου:

«Οι δεξιοί μπλόγκερ μου θύμωσαν επειδή είπα ότι ο Πεπέ Λε Πιου συνέβαλε στην κουλτούρα βιασμού. Ας δούμε λοιπόν τι κάνει εδώ: 1. Αρπάζει/φιλάει ένα κορίτσι/μια άγνωστη, επανειλημμένα, χωρίς συναίνεση και παρά τη θέλησή της 2. Εκείνη δίνει μάχη για να του ξεφύγει αλλά εκείνος δεν την απελευθερώνει 3. Κλειδώνει την πόρτα για να την εμποδίσει να αποδράσει», γράφει ο Μπλόου, περιγράφοντας ουσιαστικά όσα εκτυλίσσονται στο βίντεο κινουμένων σχεδίων που ανέβασε.

Μέσα στα χρόνια, η γάτα Πενέλοπε και άλλα θηλυκά αιλουροειδή (και μη) έχουν περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του Πέπε, ο οποίος φαίνεται να μην καταλαβαίνει με τίποτα την έννοια της λέξης «όχι».

Παρά το γεγονός ότι η αλλαγή ήρθε στο φως της δημοσιότητας λίγες μέρες μετά από το δημοσίευμα του αρθρογράφου των New York Times, το The Hollywood Reporter αναφέρει ότι το μοντάζ έγινε πριν από έναν χρόνο. Συνεπώς υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν έχει σχέση με το άρθρο γνώμης.

Σύμφωνα με το Deadline, η σκηνή που κόπηκε έδειχνε τον Πέπε να φιλάει το χέρι της ηθοποιού Γκρέισι Σάντο, η οποία τον πετάει σε μία καρέκλα, αδειάζει πάνω του ένα ποτό και στη συνέχεια, τον χτυπά τόσο δυνατά ώστε αυτός αρχίζει να γυρίζει πάνω στο σκαμπό σαν σβούρα, μέχρι που το σταματάει ο ΛεΜπρον Τζέιμς.

Η Σάντο, η οποία το 2018 είχε αποκαλύψει ότι έχει υπάρξει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης απογοητεύτηκε με την αλλαγή.

«Ήταν πολύ σημαντικό για την Σάντο να είναι σ’ αυτή την ταινία», δήλωσε εκπρόσωπος της στο Deadline.

«Παρόλο που ο Πέπε είναι χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων, αν κάποιος επρόκειτο να ρίξει ένα χαστούκι σε κάποιον που κάνει σεξουαλική παρενόχληση, όπως αυτός, η Γκρέισι θα ήθελε να είναι εκείνη που θα το κάνει».

Όπως γράφει το Deadline, είναι πολύ πιθανό να μην ξαναδούμε τον χαρακτήρα του Πεπέ Λε Πιου σε μελλοντικά πρότζεκτ της Warner Bros.

Πηγές του site αναφέρουν ότι η εταιρεία δεν σχεδιάζει να τον επαναφέρει στα Looney Toons, Bugs Bunny Builders και Tiny Toons Looniversary, τουλάχιστον στο άμεσο διάστημα.

Το σίκουελ της ταινίας του 1997, με πρωταγωνιστή, τότε, τον θρύλο Μάικλ Τζόρνταν, θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021