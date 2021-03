Άλλαξε το λογότυπο στο app η Amazon επειδή θύμιζε το μουστάκι του Χίτλερ (pics)

Τον Ιανουάριο η Amazon παρουσίασε το νέο της λογότυπο, το οποίο σε πολλούς θύμισε το μουστάκι του Αδόλφου Χίτλερ. Έτσι η Amazon άλλαξε το εικονίδιο και αντικατέστησε τη μπλε ταινία «τύπου μουστάκι» με μία μπλε ταινία, διπλωμένη στην άκρη.

Το νέο σχέδιο φαίνεται να βασίζεται σε ένα καφέ δέμα της Amazon, με το χαρακτηριστικό χαμόγελο της εταιρείας και την μπλε ταινία.

Η Amazon από την πλευρά της είπε πως «Σχεδιάσαμε το νέο εικονίδιο για να προκαλέσουμε προσδοκία, ενθουσιασμό και χαρά όταν οι πελάτες ξεκινούν το ταξίδι των αγορών, όπως κάνουν όταν βλέπουν τα κουτιά μας στο κατώφλι τους».

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u

Ένας πελάτης σχολίασε στο Twitter πως «Οι γονείς μου χρησιμοποιούν την Amazon σχεδόν κάθε μέρα. Θα αισθάνονται χαμένοι τις επόμενες μέρες. Όταν ρωτήσουν πού έχει πάει η Amazon, θα τους πω να ψάξουν για το χαρτόνι του Χίτλερ».

Ένας άλλος είπε πως «Για μένα μοιάζει με ένα χαρούμενο χαρτόνι του Αδόλφου».

Amazon’s new app logo be lookin like they’re the THIRD most downloaded in the “Reich” section. pic.twitter.com/znvvfQ5nst

