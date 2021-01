Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο επιβαίνοντας στο Marine One, το ελικόπτερο του Σώματος των Πεζοναυτών τον οποίο είχε προσγειωθεί στον κήπο για να τον παραλάβει, λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία.

Κατευθυνόμενος προς το ελικόπτερο μαζί με την σύζυγό του, ο μίλησε στους δημοσιογράφους για τα «πολλά επιτεύγματά» του στην αμερικανική προεδρία και πρόσθεσε ότι η Μελάνια «αγαπά τον αμερικανικό λαό»: «Σας αγαπάμε, ήταν τέσσερα υπέροχα χρόνια, σας ευχαριστώ όλους, την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Ο κόσμος δεν γνωρίζει πόσο σκληρά δούλεψε αυτή η οικογένεια», είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ: «ενώ από την πλευρά της η Μελάνια, δήλωσε: «Ήταν η μεγαλύτερη τιμή να είμαι η Πρώτη σας Κυρία. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξή σας. Θα είστε στις σκέψεις και τις προσευχές μου. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Ο Θεός να ευλογεί τις οικογένειές σας. Και ο Θεός να ευλογεί αυτό το όμορφο έθνος».

NOW:

Donald Trump has left the White House and is currently flying over Washington on board Marine One. #InaugurationDay pic.twitter.com/cKh6KQIWyx

— Oliver Sallet (@OliverSallet) January 20, 2021