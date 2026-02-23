Φόβος για νέο κύκλο βίας κατακλύζει το Μεξικό: Η δολοφονία του «El Mencho» και η εμπλοκή των ΗΠΑ

Το Μεξικό φοβάται για περισσότερη βία μετά τη δολοφονία του ηγέτη του ισχυρού καρτέλ Jalisco από τον στρατό. Ο ρόλος των ΗΠΑ και οι πιέσεις του Τραμπ.

Τα σχολεία έκλεισαν σε αρκετές πολιτείες, τοπικές και ξένες κυβερνήσεις προειδοποιούν τους πολίτες τους να παραμείνουν στα σπίτια τους και σε ολόκληρο το Μεξικό ο φόβος της βίας είναι διάχυτος, έπειτα από τις εκτεταμένες βιαιότητες μετά τη δολοφονία του ισχυρού ηγέτη του καρτέλ Jalisco New Generation από τον στρατό.

Όπως αναφέρει το Associated Press, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός ως «El Mencho», ήταν ο αρχηγός ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα εγκληματικά δίκτυα στο Μεξικό, διαβόητο για τη διακίνηση φαιντανύλης, μεθαμφεταμίνης και κοκαΐνης στις ΗΠΑ και για τις απροκάλυπτες επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων που το αμφισβητούσαν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr