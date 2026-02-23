Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας: Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

Τα θειούχα λουτρά Βρωμονερίου, ο ιδιοκτήτης τους Φίλιος, η συσχέτισή του με τη δολοφονία Τελίνι (1923) και ο ελληνικός, στη συντριπτική του πλειοψηφία, καζάς του Λεσκοβικίου, που παραχωρήθηκε στην Αλβανία.

Η επαναφορά στην επικαιρότητα της ανακάλυψης από Τσέχους σπηλαιολόγους μιας τεράστιας θερμικής λίμνης, στο βάθος ενός συστήματος σπηλαίων, που την καθιστά ως τη μεγαλύτερη γνωστή υπόγεια θερμική λίμνη στον κόσμο, προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η λίμνη Νευρών (Lake Neuron) όπως ονομάζεται ανακαλύφθηκε το 2025, 127 μέτρα κάτω από το σπήλαιο ατμός (Atmos).

Πέρα από το αναμφισβήτητο επιστημονικό της ενδιαφέρον, η λίμνη έχει και αρκετά μεγάλη ιστορία. Βρίσκεται στο Βρωμονέρι (Vromoner), ακριβώς πάνω στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η περιοχή του Βρωμονερίου δεν είχε διευκρινιστεί σε ποια χώρα θα δοθεί, με την πρώτη χάραξη (επί χάρτου), των ελληνοαλβανικών συνόρων με το Πρώτο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (17/30 Δεκεμβρίου 1913).

