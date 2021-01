Καπιτώλιο: Οι οπαδοί του Τραμπ έκαναν πλιάτσικο στα γραφεία (vid)

Εικόνες καταστροφής άφησαν πίσω τους, μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο, οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα επεισόδια που κράτησαν περίπου 4 ώρες και είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν οι ζωές τεσσάρων ανθρώπων, ανάγκασαν τους υπαλλήλους και τα μέλη της Γερουσίας, να φύγουν από τα γραφεία τους, κάτι που εισβολείς δεν άφησαν ανεκμετάλλευτο.

Μέχρι να μπουν στο χώρο άνδρες της Εθνοφρουράς και των μυστικών υπηρεσιών, προκειμένου να τον εκκενώσουν, στα γραφεία είχε γίνει πλιάτσικο.

The same House chamber doors where the armed standoff took place hours ago is being cleaned for members to return for the joint session: pic.twitter.com/JlZgzwci8n

