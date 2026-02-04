Συγκλονιστικές μαρτυρίες από Αφρικανούς: Ρώσοι τους δένουν με νάρκες και τους στέλνουν στον πόλεμο (vid)

Εκατοντάδες άνδρες από αφρικανικές χώρες υποστηρίζουν ότι στρατολογήθηκαν με υποσχέσεις για υψηλόμισθες θέσεις στη Ρωσία, αλλά κατέληξαν στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.

Μαρτυρίες που συγκέντρωσε το αμερικανικό δίκτυο, CNN, περιγράφουν ένα μοτίβο στρατολόγησης μεταναστών απ' την Αφρική, με δέλεαρ θέσεις όπως οδηγοί, φύλακες ή τεχνικοί, με καλές αποδοχές και προοπτική απόκτησης ρωσικής υπηκοότητας. Όταν όμως έφταναν στη Ρωσία, φέρονται να πιέζονταν να υπογράψουν στρατιωτικά συμβόλαια.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως αναφέρεται, τα έγγραφα ήταν στη ρωσική γλώσσα, χωρίς μετάφραση ή νομική συμβουλή, ενώ οι νεοσύλλεκτοι οδηγούνταν στο μέτωπο με ελάχιστη ή και καθόλου εκπαίδευση. Όπως φαίνεται μάλιστα σε ντοκουμέντα του CNN, σε ορισμένες περιπτώσεις τους ζώνουν με νάρκες δίνοντάς τους εντολή να πέσουν πάνω σε ουκρανικούς στόχους.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες: «Ή δραπετεύεις ή πεθαίνεις»

Άνδρες που μίλησαν στο CNN περιγράφουν ρατσιστική συμπεριφορά, μη καταβολή μισθών και πολύ υψηλές απώλειες. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τους αφαιρέθηκαν τα διαβατήρια, γεγονός που τους εμπόδιζε να εγκαταλείψουν τη χώρα ή τη μονάδα τους.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση 35χρονου από την Κένυα, που ταξίδεψε με την προσδοκία εργασίας ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Αργότερα εμφανίστηκε σε βίντεο με στρατιωτική στολή, καλώντας άλλους Αφρικανούς να μην δεχθούν παρόμοιες προτάσεις. Από τον Οκτώβριο αγνοείται.

Άλλος άνδρας κατήγγειλε ότι απειλήθηκε με όπλο από Ρώσο στρατιώτη, ο οποίος του αφαίρεσε την τραπεζική κάρτα, ενώ δηλώνει ότι για μήνες δεν έλαβε καμία πληρωμή :«Μόλις μπεις στον ρωσικό στρατό, ή δραπετεύεις ή πεθαίνεις», αναφέρει σε μαρτυρία του διασωθείς στρατολογημένος.

Προειδοποιήσεις από αφρικανικές κυβερνήσεις

Κυβερνήσεις όπως της Κένυας, της Νότιας Αφρικής και της Ουγκάντας έχουν αναγνωρίσει το πρόβλημα και εκδίδουν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε αγγελίες εργασίας που συνδέονται με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση της ρωσικής πλευράς στις συγκεκριμένες καταγγελίες, ενώ η Ουκρανία καλεί αφρικανικά κράτη να ανακόψουν τη ροή μαχητών προς τις ρωσικές δυνάμεις.

