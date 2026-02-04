Η Βόρεια Κορέα «εκτελεί δημόσια εφήβους» επειδή είδαν το Squid Game

Μαρτυρίες φυγάδων περιγράφουν εκτελέσεις, στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και δημόσιους εξευτελισμούς για όσους βλέπουν νοτιοκορεατικές σειρές.

Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας φέρεται να τιμωρεί σκληρά τους πολίτες που παρακολουθούν τηλεοπτικές σειρές ή ακούν μουσική από το εξωτερικό, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο ακόμη και για δημόσιες εκτελέσεις εφήβων που είδαν το Squid Game.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, καταθέσεις ανθρώπων που κατάφεραν να διαφύγουν από τη χώρα περιγράφουν ένα σύστημα τιμωριών που περιλαμβάνει εκτελέσεις, ποινές καταναγκαστικής εργασίας και δημόσιους εξευτελισμούς για όσους καταναλώνουν νοτιοκορεατικό πολιτιστικό περιεχόμενο, που περιλαμβάνει από τηλεοπτικές σειρές μέχρι K-pop.

Οι φυγάδες υποστηρίζουν ότι πολίτες που παρακολουθούσαν δημοφιλείς νοτιοκορεατικές παραγωγές, όπως το Squid Game, αλλά και άλλες γνωστές σειρές, καταδικάστηκαν σε θάνατο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρουν, τα θύματα ήταν ακόμη και μαθητές λυκείου.

Ένα καθεστώς φόβου με εξαιρέσεις

Στις μαρτυρίες γίνεται λόγος για ένα σύστημα δύο ταχυτήτων. Ενώ απλοί πολίτες και νέοι αντιμετωπίζουν ακραίες ποινές, πιο εύποροι Βορειοκορεάτες φέρεται να αποφεύγουν τα χειρότερα πληρώνοντας μεγάλες δωροδοκίες, ακόμη και πουλώντας τα σπίτια τους για να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ποσά.

Ένας από τους φυγάδες ανέφερε ότι είχε ακούσει από άλλον διαφυγόντα πως αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και έφηβοι, εκτελέστηκαν αποκλειστικά και μόνο επειδή παρακολούθησαν το Squid Game.

Παράλληλα, οι μαρτυρίες περιγράφουν μια παράδοξη πραγματικότητα. Η παρακολούθηση νοτιοκορεατικών σειρών θεωρείται «ανοιχτό μυστικό», ακόμη και ανάμεσα σε κρατικούς αξιωματούχους και μέλη των σωμάτων ασφαλείας.

«Οι εργάτες το βλέπουν ανοιχτά, τα στελέχη του κόμματος με περηφάνια, οι πράκτορες ασφαλείας κρυφά και η αστυνομία χωρίς φόβο. Όλοι ξέρουν ότι όλοι βλέπουν, ακόμη κι εκείνοι που κάνουν τις συλλήψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους μάρτυρες.

Δημόσιες εκτελέσεις για «παραδειγματισμό»

Οι φυγάδες περιγράφουν επίσης ότι οι δημόσιες εκτελέσεις χρησιμοποιούνται ως μέσο «ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης». Κάτοικοι και μαθητές φέρονται να υποχρεώνονται να τις παρακολουθούν, ώστε το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο.

Η Τσόι Σουβίν, 39 ετών, που διέφυγε από τη Βόρεια Κορέα το 2019, περιέγραψε σκηνές όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονταν για να παρακολουθήσουν εκτελέσεις. «Τους εκτελούν για να μας κάνουν πλύση εγκεφάλου και για να μας “εκπαιδεύσουν”», ανέφερε.

Άλλοι μάρτυρες μίλησαν για σχολεία που οδηγούσαν οργανωμένα τους μαθητές σε τέτοιες εκτελέσεις, με το σαφές μήνυμα: «Αν δεις ή διακινήσεις τέτοιο υλικό, θα έχεις άσχημη κατάληξη».

Νομοθεσία με ανώτατη ποινή τον θάνατο

Το 2020, η Βόρεια Κορέα ψήφισε νόμο για την «Εξάλειψη της Αντιδραστικής Σκέψης και Κουλτούρας», ο οποίος προβλέπει ακόμη και τη θανατική ποινή για την παρακολούθηση, κατοχή ή διακίνηση ξένου οπτικοακουστικού υλικού, ιδιαίτερα από τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήδη από το 2021, είχαν υπάρξει αναφορές για άνδρα που καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή διακινούσε αντίγραφα του Squid Game μέσω USB. Μαθητές που αγόρασαν το υλικό φέρονται να καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές καταναγκαστικής εργασίας, ενώ εκπαιδευτικοί απολύθηκαν και απειλήθηκαν με εξορία σε ορυχεία.

Οι μαρτυρίες σκιαγραφούν μια κοινωνία όπου η κατανάλωση μιας τηλεοπτικής σειράς μπορεί να αποδειχθεί ζήτημα ζωής και θανάτου, υπό το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν.

