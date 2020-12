Συναγερμός έχει σημάνει ξανά στις υγειονομικές υπηρεσίες της Βρετανίας καθώς εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις μίας νέας μετάλλαξης του κορονοϊού.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο υπουργός Υγείας της χώρας Ματ Χάνκοκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις μία νέας μετάλλαξης.

«Αυτά είναι νέα που κανείς δεν θέλει να μεταφέρει», δήλωσε ο Ματ Χάνκοκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όπως είπε, πρόκειται για επαφές κρουσμάτων που ταξίδεψαν από την Νότια Αφρική, τις τελευταίες εβδομάδες.

Second “more transmissible” strain of coronavirus detected in UK, thought to be from South Africa, Health Secretary Matt Hancock sayshttps://t.co/mqplWLxjk3

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 23, 2020