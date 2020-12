Τρομερό εξώφυλλο από το TIME: Διαγράφει το 2020! (pic)

Μια καταπληκτική ιδέα -ως συνήθως- είχαν στο εμβληματικό TIME, καθώς, στο εξώφυλλο του νέου τεύχους, το περιοδικό κάνει αυτό, που όλος ο κόσμος στον πλανήτη θέλει: Διαγράφει το 2020! Τη χρονιά της πανδημίας του κορονοϊού...

Ο τίτλος, δε, αναφέρει: «Η χειρότερη χρονιά όλων των εποχών». Στο εξώφυλλο, όπως μπορείτε να δείτε, σε λευκό φόντο μέσα σε κόκκινο πλαίσιο, το TIME έχει βάλει ένα μεγάλο κόκκινο «Χ» πάνω στο 2020.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC

— TIME (@TIME) December 5, 2020