Πλανήτης των πιθήκων: Επιστήμονες έβαλαν ανθρώπινο γονίδιο στον εγκέφαλο μαϊμούδων για να μεγαλώσει (pics & vid)

Μήπως, τελικά, δεν μας κατακτήσουν τα ρομπότ, αλλά οι πίθηκοι; Γιατί όχι; Τουλάχιστον αυτοί είναι και συγγενείς.

Σε ένα... ανησυχητικό πείραμα, που θυμίζει την ταινία «Πλανήτης των πιθήκων», επιστήμονες από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας του Κυττάρου και Γενετικής (MPI-CBG) της Δρέσδης μαζί με συναδέλφους τους από το Κεντρικό Ινστιτούτο Πειραματικών Ζώων (CIEA) στο Καβασάκι της Ιαπωνίας και στο Keio University του Τόκιο, έβαλαν στον εγκέφαλο μαϊμούδων ένα ανθρώπινο γονίδιο, προκειμένου να μεγαλώσει! Αν πετύχει, δηλαδή, το πείραμα ο Caesar μπορεί και να υπάρξει στα αλήθεια...

Οι επιστήμονες, λοιπόν, διαπίστωσαν ότι η εισαγωγή του γονιδίου, οδήγησε, πράγματι, σε μεγαλύτερο νεοφλοιό στο έμβρυο ενός κοινού σκιουροπίθηκου. Ο νεοφλοιός είναι το βαθύ αυλακωτό εξωτερικό στρώμα του εγκεφάλου, που εμπλέκεται με τη λογική, τη γλώσσα, τη συνειδητή σκέψη και άλλες σημαντικές λειτουργίες.

Το ARHGAP11B, το οποίο υπάρχει στους ανθρώπους, αλλά όχι σε πρωτεύοντα θηλαστικά ή σε άλλα θηλαστικά, «πυροδότησε» τα βλαστικά κύτταρα του εγκεφάλου των πιθήκων να σχηματίσουν περισσότερα βλαστικά κύτταρα, διευρύνοντας, έτσι, τον εγκέφαλο. Το αποτέλεσμα; Γενετικά τροποποιημένοι εγκέφαλοι σκιουροπίθηκων άρχισαν να θυμίζουν τους ανθρώπινους εγκεφάλους!

I feel like people watch movies just for entertainment value instead of the warnings of the apocalypse they're meant to be. #Planetoftheapes

Scientists insert human genes into monkey brains https://t.co/qmLxKBeESF via @MailOnline

— Rahul Dhanda (@rahulkdhanda) November 21, 2020