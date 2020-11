Βρήκαν μικροσκοπική κουκουβάγια κρυμμένη σε τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο (pics & vid)

Μια μικροσκοπική κουβάγια κρυβόταν σε ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Νέα Υόρκη.

Η μικρή κουκουβάγια, που ονομάστηκε Ροκφέλερ από το όνομα του θρυλικού κτιρίου, εντοπίστηκε τη Δευτέρα (16/11) από έναν εργάτη, καθώς έστηνε το δέντρο των 23 μέτρων, αφυδατωμένη και πεινασμένη, αλλά καλά στην υγεία της.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο κέντρο άγριας ζωής Ravensbeard Wildlife Center, και σύμφωνα με τους υπεύθυνους πρόκειται για ένα ενήλικο αρσενικό του είδους Saw-whet, μιας από τις μικροσκοπικότερες κουκουβάγιες στη φύση.

Το ερώτημα είναι αν η κουβάγια μεταφέρθηκε μαζί με το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Νέα Υόρκη από την περιοχή Ονεόντα, περίπου 300 χλμ. μακριά!

They found a small owl inside of this year’s Rockefeller Christmas tree, he hitched a ride all the way to NYC and is now being treated and cared for at a wildlife rehab facility. pic.twitter.com/f4PkBm6MGo

— Allison Esposito Medina (@techladyallison) November 18, 2020