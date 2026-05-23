Το νησί-φαινόμενο στην Αφρική: Ζουν εκατοντάδες σε χώρο μικρότερο από γήπεδο ποδοσφαίρου

Το Μικίνγκο στην Κένυα θεωρείται από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο, με τους κατοίκους να ζουν σε εξαιρετικά περιορισμένο χώρο λόγω του αλιευτικού πλούτου της περιοχής.

Ένα μικροσκοπικό νησί στην Κένυα, το Μικίνγκο, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης, καθώς θεωρείται μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι η έκτασή του είναι μικρότερη ακόμη και από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Στο νησί αυτό, δεκάδες -ενδεχομένως και εκατοντάδες- άνθρωποι ζουν σε εξαιρετικά περιορισμένο χώρο, με τις πρόχειρες κατασκευές από λαμαρίνα να αποτελούν τον βασικό τρόπο στέγασης. Οι συνθήκες διαβίωσης χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δύσκολες, με τους κατοίκους να έχουν διαμορφώσει αυτοσχέδιες υποδομές για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως μικρά καταστήματα, μπαρ, ακόμη και έναν πρόχειρο χώρο παροχής πρώτων βοηθειών.

Παρότι σήμερα παρουσιάζει εικόνα έντονης κατοίκησης, το Μικίνγκο δεν είχε ουσιαστικά πληθυσμό μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων συνδέεται άμεσα με έναν παράγοντα: τον πλούτο της θαλάσσιας περιοχής σε αλιεία.

Τα νερά γύρω από το νησί είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ψάρια, κυρίως πέρκα, ένα είδος με σημαντική εμπορική αξία στην Ανατολική Αφρική. Το γεγονός αυτό μετέτρεψε σταδιακά το Μικίνγκο σε άτυπο αλιευτικό κέντρο, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους ψαράδες.

Ως αποτέλεσμα αυτού, ήταν ο πληθυσμός να αυξηθεί σημαντικά, με εκτιμήσεις -έστω και ανεπίσημες- να αναφέρουν ότι το νησί μπορεί να φιλοξενεί έως και 500 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και προσωρινών κατοίκων.

Παράλληλα, η περιοχή δεν έχει αποφύγει τις γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς τα θαλάσσια σύνορα γύρω από το Μικίνγκο αποτελούν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ Κένυας και Ουγκάντας. Οι ασαφείς οριοθετήσεις της αποικιακής περιόδου έχουν αφήσει «γκρίζες ζώνες», που κατά καιρούς προκαλούν τριβές.

Παρά τις εντάσεις, στην πράξη οι κοινότητες ψαράδων από τις δύο χώρες συνεχίζουν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, διατηρώντας μια εύθραυστη αλλά λειτουργική καθημερινότητα. Όπως αναφέρουν κάτοικοι, οι περιστασιακές διαφωνίες δεν διαταράσσουν συνολικά τη ρουτίνα της ζωής στο νησί.

