Star Wars: Η Γη «πυροβόλησε» με λέιζερ νεφέλωμα (pics)

Όχι, δεν αντεπιτίθεται η... Αυτοκρατορία. Το Star Wars, προς το παρόν τουλάχιστον, παραμένει επιστημονική φαντασία. Η παρακάτω εικόνα, ωστόσο, που ανακηρύχθηκε από το ESO (European Southern Observatory) ως «Εικόνα της Εβδομάδας», θυμίζει αν μη τι άλλο κάτι από «Πόλεμο των Άστρων».

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ότι απεικονίζει ένα μείγμα αερίων, σκόνης και ισχυρών λέιζερ, με τα οποία «πυροβόλησε» η Γη ένα νεφέλωμα!

Το Νεφέλωμα της Τρόπιδος (Carina Nebula) συγκεκριμένα, ένα από τα μεγαλύτερα νεφελώματα, ορατό από τον νυχτερινό ουρανό του νοτίου ημισφαιρίου. Το συγκεκριμένο αποτελεί έναν πολύ καλό στόχο για το VLT (Very Large Telescope) του ESO. Στην εικόνα φαίνεται ως ένα εντυπωσιακό ροζ σύννεφο στον καθαρό ουρανό της Χιλής. Το Νεφέλωμα της Τρόπιδος είναι ένα γιγαντιαίο νέφος σκόνης και αερίου -το αέριο αυτό ιονίζεται και λάμπει χάρη στα άστρα, που βρίσκονται στο εσωτερικό του νεφελώματος.

This @ESO #POTW shows a mixture of gas, dust, and powerful lasers. Among the largest nebulae in the southern night sky, the Carina Nebula is a perfect viewing target for the VLT. In this image, the nebula appears as a stunning pink cloud in the clear sky. https://t.co/CxLhLj92ja pic.twitter.com/wWLLRDJVLM

— The SETI Institute (@SETIInstitute) November 10, 2020