Απίστευτη... προφητεία: Ο Μπέρνι Σάντερς είχε προβλέψει ακριβώς τι θα κάνει ο Τραμπ (vid)

Τύχη; Γνώση του αντιπάλου ή απλά κοινή λογική; Ότι και αν είναι, το παρακάτω video είναι απίστευτο, καθώς είναι από την εκπομπή «Τhe Tonight Show» με Jimmy Fallon που μεταδόθηκε πριν από περίπου 10 ημέρες.

Σε αυτή λοιπόν, ο Μπέρνι Σάντερς που ανήκει στους δημοκρατικούς, προβλέπει με τρομακτική ακρίβεια την εξέλιξη των εκλογών στις ΗΠΑ, αλλά και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 79χρονος λοιπόν γερουσιαστής εξήγησε πως λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αρκετός κόσμος θα ψηφίσει μέσω ψήφου, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ανήκει στον Τζο Μπάιντεν. Αντιθέτως είπε, οι υποστηρικτές του νυν Προέδρου των ΗΠΑ, θα πάνε να ρίξουν οι ίδιοι την ψήφο στην κάλπη.

Στη συνέχεια επεσήμανε πως σε κάποιες περιοχές, οι επιστολικές ψήφοι μπαίνουν... τελευταίες στο παιχνίδι. Κάτι που σημαίνει οτι σε καθοριστικές Πολιτείες με πολλούς εκλέκτορες, ο Ντόναλντ Τραμπ να πάρει προβάδισμα και να βγει να πανηγυρίσει τη νίκη του

Όταν όμως θα αρχίσει η καταμέτρηση των φακέλων, τότε θα έχουμε ανατροπές. Και μόλις αυτές οι ανατροπές αρχίζουν να φαίνονται, ο δισεκατομμυριούχους μεγιστάνας θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την θεωρία της νοθείας.

Κάτι που ήδη έκανε το πρωί της Τετάρτης, ανακοινώνοντας πως θα καταφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να μην μετρηθούν άλλοι φάκελοι.

man... he called it WORD for WORD. pic.twitter.com/9uBn1Sm8xa

— hector (@onikasgivenchy) November 4, 2020