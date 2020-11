Ψαράς έπιασε και σκότωσε κροκόδειλο σχεδόν 450 κιλών και 4 μέτρων που τον «ταλαιπωρούσε» (pic)

Χρειάστηκαν χρόνια, αλλά ένας άντρας στην Φλόριντα κατάφερε και έπιασε έναν αλιγάτορα που ορκίζεται ότι τον είχε ταλαιπωρήσει.

«Τρεις φορές τους τελευταίους δύο μήνες, πήγα για ψάρεμα και με κυνηγούσε», δήλωσε ο ψαράς Corey Capps στο CNN για το ερπετό «εχθρό» του.

Ο Capps ονειρευόταν να πιάσει τον κροκόδειλο, ο οποίος ζούσε σε ένα ποτάμι στην πόλη του Blountstown της Φλόριντα, για τρία χρόνια.

Έτσι, πήρε μια βάρκα και πήγε στον ποταμό Apalachicola με τη σύζυγό του, όταν εντόπισε τον κροκόδειλο ξαπλωμένο σε όχθη, σύμφωνα με το CNN.

Αμέσως κάλεσε τον φίλο του Rodney Smith, ο οποίος μπορεί να κυνηγά νόμιμα αλιγάτορες.

Δεν είχαν καταλάβει πόσο μεγάλος ήταν μέχρι που τον σκότωσαν. «Είναι ο μεγαλύτερος που έχω δει ποτέ», είπε ο Capps.

