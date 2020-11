Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το βράδυ της Τρίτης (3/11) οι αστυνομικές αρχές στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας.

Naar aanleiding van een verdachte situatie in een trein op #Utrecht #CS is het treinverkeer gestremd en het station ontruimd. De politie zoekt in de trein naar een persoon. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) November 3, 2020

Όπως αναφέρουν αυτόπτεις μάρτυρες, ο σιδηροδρομικός σταθμός έχει γεμίσει με πάνοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και ερευνούν το χώρο.

BREAKING: A security incident has occurred in Dutch city #Utrecht at the central station, special forces police on the scene, police asks public to avoid the area. #Netherlands pic.twitter.com/WRpA2nBOHQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 3, 2020