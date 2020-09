Ο personal trainer της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ έκανε push ups μπροστά από το φέρετρό της (vid)

Ο Bryant Johnson είναι personal trainer και τα τελευταία 20 χρόνια συνεργαζόταν με την Ruth Bader Ginsburg, αναλαμβάνοντας την... φυσική της κατάσταση μετά την σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο.

Το γεγονός οτι παρά την μεγάλη ηλικία της, ακολουθούσε ένα σκληρό πρόγραμμα γυμναστικής είχε γίνει θέμα ακόμα και στο «The Late Show with Stephen Colbert», όπου αποθεώθηκε όχι μόνο για το επαγγελματικό της προφίλ, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται.

Δυστυχώς όμως, η γεννημένη στις 15 Μαρτίου του 1933 ανώτατη δικαστής, άφησε την τελευταία της πνοή πριν από περίπου μία εβδομάδα, στις 18/9 και ο προσωπικό της γυμναστής αποφάσισε να την τιμήσει με έναν ξεχωριστό τρόπο στην λειτουργία που έγινε χθες τα ξημερώματα.

Πλησίασε το φέρετρό της που ήταν σκεπασμένο με την σημαία των ΗΠΑ, έσκυψε και έκανε 3 push ups, δείχνοντας πόσο δεμένοι ήταν...

Bryant Johnson, Ruth Bader Ginsburg’s personal trainer, does push-ups as Justice Ginsburg lies in state in the U.S. Capitol. Full video: https://t.co/vri1sJcUV6 pic.twitter.com/C11uVFeQlQ — CSPAN (@cspan) September 25, 2020

Το video από τη σκηνή αυτή δεν άργησε να γίνει viral, με τους χρήστες των social media να συγκινούνται από την κίνηση αυτή.

Guys..... RBG’s trainer just did pushups by her casket... I have never cried harder — Caitlin Clary (@Caitlinc13) September 25, 2020