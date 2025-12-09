Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό

Παγκόσμια αναγνώριση για την ελληνική κουζίνα και τα προϊόντα της. Όλες οι ελληνικές διακρίσεις ανά κατηγορία και η σαρωτική επικράτηση των τυριών.

Εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις της ελληνικής κουζίνας στην παγκόσμια γαστρονομία, μετά και την ανακοίνωση των TasteAtlas World Food Awards κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στις 100 ανά κατηγορία για την περίοδο 2025 -2026.

Η ελληνική κουζίνα βρέθηκε φέτος στη 2η θέση ως καλύτερη στον κόσμο με την Ιταλία να επιστρέφει στην πρώτη και την περουβιανή να κατατάσσεται τρίτη.

