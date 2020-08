«Κόλλησε» η Γέφυρα του Πύργου στο Λονδίνο, χάος στη βρετανική πρωτεύουσα (pics & vids)

Κυκλοφοριακό χάος δημιουργήθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (22/8) γύρω από τη Γέφυρα του Πύργου στο Λονδίνο, καθώς η γέφυρα παρουσίασε πρόβλημα και «κόλλησε».

Μάλιστα, έμεινε... στον αέρα για περισσότερη από μία ώρα, με αποτέλεσμα το κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας να «φρακάρει».

You know how Tower Bridge got stuck today? Right place, right time! pic.twitter.com/GQAlF34BSw — Jen (OnTheMove) (@JenOnTheMoveUK) August 22, 2020

A nice little treat #TowerBridge although now hearing it's stuck open!! pic.twitter.com/ev7xumzy3n — Vicky Blazey (@vicblazey) August 22, 2020

Οι δύο πλευρές της ιστορικής γέφυρας έμειναν «κολλημένες» σε διαφορετικές γωνίες μετά το παραδοσιακό άνοιγμά τους, για να επιτρέψουν στα πλοία να περάσουν κάτω από τον ποταμό Τάμεση.

Το φανάρι στη γέφυρα παρέμενε κόκκινο για τα αυτοκίνητα, καθώς οι δύο πλευρές της γέφυρας αδυνατούσαν να συναντηθούν, και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε ουρά χιλιομέτρων, σε ώρα, μάλιστα, αιχμής, που επέστρεφαν οι Λονδρέζοι σπίτια τους από τα σαββατιάτικα ψώνια.

Even Tower Bridge has given up on 2020.

pic.twitter.com/QU6L2DxpKp — Jamie Bolton (@JamieBolton) August 22, 2020

BREAKING Tower Bridge stuck open leaving central London traffic gridlockedhttps://t.co/CgxKWl04wF pic.twitter.com/cmUq5XWg2v — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 22, 2020

Ποια είναι η Γέφυρα του Πύργου

Η γέφυρα του Πύργου, όπως αναφέρει η Wikipedia, κτίστηκε μεταξύ 1886 και 1894. Διασχίζει τον Τάμεση και είναι ένα από τα σύμβολα του Λονδίνου. Έτσι, συχνά αποκαλείται γέφυρα του Λονδίνου, αν και αυτή είναι η ονομασία μιας άλλης γέφυρας, 800 μέτρα απέναντι. Η γέφυρα είναι συνδυασμός κινητής και κρεμαστής γέφυρας.

Αποτελείται από δύο πύργους, οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους στο ανώτερο επίπεδο με δύο οριζόντιες πεζογέφυρες, σχεδιασμένες να αντέχουν τις οριζόντιες δυνάμεις τάσης, οι οποίες ασκούνται από τα τμήματα της γέφυρας που βρίσκονται προς τη ξηρά. Οι κάθετες δυνάμεις ασκούνται στους δύο ισχυρούς πύργους. Ο μηχανισμός της κινητής γέφυρας βρίσκεται στη βάση των δύο πύργων. Οι πύργοι έχουν ύψος 65 μέτρα και το κεντρικό άνοιγμα της γέφυρας είναι 82 μέτρα. Πριν την αποκατάστασή της κατά τη δεκαετία του 2010, η γέφυρα ήταν βαμμένη κόκκινη, άσπρη και μπλε, προς τιμήν του ασημένιο ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β' το 1977. Μετά την αποκατάσταση βάφτηκε ξανά μπλε και άσπρη.

Το κατάστρωμα της γέφυρας είναι ελεύθερα προσβάσιμο για οχήματα και πεζούς, ενώ οι πύργοι, οι πεζογέφυρες και τα μηχανοστάσια είναι τμήμα έκθεσης με εισιτήριο.