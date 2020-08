Στη Σούδα και το εντυπωσιακό high speed καταμαράν του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (pics & vids)

Κόσμος... πάει και έρχεται στη Σούδα!

Μετά το γιγάντιο ελικοπτεροφόρο USS Hershel ''Woody'' Williams, το οποίο κατέπλευσε χθες (18/8), ένα ακόμη πολεμικό σκάφος των ΗΠΑ έφτασε σήμερα (19/8) στη βάση στο Μαράθι.

Πρόκειται, όπως αναφέρει το flashnews.gr, για το εντυπωσιακό, υψηλής ταχύτητας, καταμαράν USNS Trenton, το οποίο βρίσκεται σε αποστολή στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο.

Το σκάφος αυτό χρησιμοποιείται για τη στήριξη των υπερπόντιων επιχειρήσεων, τη διεξαγωγή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανακούφιση από καταστροφές, καθώς και την υποστήριξη ειδικών δυνάμεων επιχειρήσεων.

Το Trenton ναυπηγήθηκε το 2014 και παραδόθηκε στο Ναυτικό των ΗΠΑ το 2015. Έχει μήκος 103 μέτρων και πλάτος 28,5 μέτρων.

Οι τέσσερις κινητήρες ντίζελ τού δίνουν ανώτερη ταχύτητα 43 κόμβων, ενώ μεταφέρει 353 άτομα, πλήρωμα και στρατεύματα.

The Viktor Lenac Shipyard on the northern Croatian Adriatic coast, 3 km from the port Rijeka is a constant point of reference for @USNavyEurope and @MSCSealift and @USSMountWhitney . They won another contract with @USNavy a few years ago and things are goign well . BZ everyone pic.twitter.com/FDw428EHDD

— Stiofán Sopelza (@sopelza) May 18, 2020