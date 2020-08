Επέστρεψαν τα τζιτζίκια-ζόμπι: Μύκητας εισβάλλει στο μυαλό τους και τα ελέγχει (pics & vid)

Τίποτα άλλο δεν είχαμε μέσα στο 2020, τα τζιτζίκια-ζόμπι μας έλειπαν!

Σύμφωνα με το CNN, οι ερευνητές ανακάλυψαν έναν νέο πληθυσμό τζιτζικιών, που μολύνεται βάναυσα από έναν παρασιτικό μύκητα, ο οποίος ελέγχει το μυαλό τους και τα αναγκάζει να μολύνουν άλλα έντομα.

Αυτά τα έντομα, που ονομάζονται «τζιτζίκια ζόμπι», βρίσκονται υπό την επίδραση του Massospora, ενός ψυχεδελικού μύκητα, που περιέχει χημικές ουσίες σαν αυτές που υπάρχουν στα παραισθησιογόνα μανιτάρια, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από το PLOS Pathogens.

Αφού μολύνει τον οικοδεσπότη του, ο μύκητας είναι σαν «μια ταινία τρόμου β′ διαλογής», ανέφερε χαρακτηριστικά το πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια σε δελτίο τύπου.

