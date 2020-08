Τρομακτική έκρηξη συγκλόνισε τη Βηρυτό (pics & vids)

Μια τρομερή έκρηξη συγκλόνισε τη Βηρυτό πριν από λίγη ώρα, σε σημείο κοντά στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Οι φλόγες και οι καπνοί έγινα ορατά από μεγάλη απόσταση.

Οι πληροφορίες ακόμη είναι συγκεχυμένες για τα αίτια της έκρηξης, ενώ δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για νεκρούς ή τραυματίες. Τα πρώτα βίντεο, πάντως, είναι συγκλονιστικά.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, πάντως, κάνουν λόγο για έκρηξη σε πλοίο που μετέφερε πυροτεχνήματα.

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf — Beirut Today (@bey_today) August 4, 2020

A Powerful explosion has occured in Beirut. It's not yet clear what caused the blast. #Beirut pic.twitter.com/h7ayT5DKdK — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) August 4, 2020

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

BREAKING - First fireworks, then the mega blast in Beirut. pic.twitter.com/EfO6NxZD78 — Disclose.tv (@disclosetv) August 4, 2020