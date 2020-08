Έλον Μασκ: Πιστεύει ότι εξωγήινοι έφτιαξαν τις πυραμίδες, «ελάτε να δείτε» τον καλεί η Αίγυπτος

Νέο χτύπημα του Έλον Μασκ.

Αυτήν τη φορά ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX λέει ότι τις πυραμίδες της Αιγύπτου τις έχτισαν... εξωγήινοι!

Δεν ξέρουμε αν το πιστεύει, αλλά αν κρίνουμε από αυτά που κατά καιρούς ποστάρει στο Twitter, θα μπορούσε...

«Εξωγήινοι έχτισαν τις πυραμίδες προφανώς», έγραψε την Παρασκευή συγκεκριμένα, με το tweet του να συγκεντρώνει πάνω από 84.000 σχόλια και retweet.

Το φοβερό είναι ότι η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου τον προσκάλεσε στη χώρα της, για να δει τα στοιχεία από κοντά και να πιεστεί ότι τις πυραμίδες δεν τις έχτισαν εξωγήινοι... προφανώς, αλλά άνθρωποι.

«Παρακολουθώ τη δουλειά σας με μεγάλο θαυμασμό. Προσκαλώ εσάς και την Space X να εξερευνήσετε τα γραπτά για το πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες, αλλά και να εξετάσετε τους τάφους των κατασκευαστών των πυραμίδων. Κύριε Μασκ, σας περιμένουμε», έγραψε η Ράνια Αλ Μάσατ απαντώντας στον επιχειρηματία.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4

— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020