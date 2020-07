Ερντογάν: «Κάποιοι ακόμα δυσκολεύονται να χωνέψουν ότι η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική» (vid)

Μιλώντας στα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΜΙΤ (της τουρκικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών) στην Κωνσταντινούπολη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε για άλλη μία φορά στις εδαφικές κατακτήσεις του Μωάμεθ του Πορθητή και απάντησε εμμέσως στην Ελλάδα και σε όσους διαμαρτυρήθηκαν ότι ήταν στη δικαιοδοσία του τουρκικού λαού να κάνει τζαμί τον βυζαντινό ναό.

«Αιώνες μετά την κατάκτηση, για κάποιους δεν είναι αποδεκτό ότι η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στα χέρια του τουρκικού έθνους και των μουσουλμάνων.

Επιτέλους, το τζαμί της Αγίας Σοφίας είναι ανοιχτό στη διαδικασία λατρείας, όπως ήταν στην Κωνσταντινούπολη το 1453. Γίναμε μάρτυρες για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να "χωνέψουν" ότι η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκικό έδαφος» είπε ο Τούρκος Πρόεδρος σύμφωνα με τη Yeni Safak και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ακόμα πως η τουρκική Υπηρεσία Πληροφοριών θα βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο επιτάσσει το τουρκικό συμφέρον, ενώ εξήρε τον ρόλο της και στη Λιβύη.

Turkish President #Erdogan announced today that his intelligence agency MIT has expanded espionage operations across the globe to support his gov't ambition to turn #Turkey into a global power. pic.twitter.com/HOQQKN3a6t

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 26, 2020