Πάπια επέζησε μετά από τραυματισμό με βέλος που έμεινε στο κεφάλι της για 3 μήνες (pic)

Μια πάπια που έμεινε με ένα βέλος το οποίο είχε διαπεράσει το κεφάλι της για τρεις μήνες σώθηκε αφού πλέον έχει αφαιρεθεί.

Η πάπια πυροβολήθηκε με ένα χαλύβδινο βέλος και ως εκ θαύματος, όχι μόνο επέζησε αλλά ζούσε για τρεις μήνες με το βέλος στο κεφάλι της.

Τρεις διασώστες με καγιάκ προσπάθησαν να πιάσουν και να βοηθήσουν την πάπια, η οποία δέχθηκε το βέλος στον ποταμό Radbuza στο Πίλσεν της Τσεχίας, αναφέρει η Daily Mail.

Παλαιότερες απόπειρες να πιάσουν την πάπια αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς καθώς απομακρυνόταν μόλις την πλησίαζε κάποιος.

Ο Karel Makon, από το κέντρο διάσωσης ζώων DESOP Plzen, είπε: «Η πρώτη φορά που προσπαθήσαμε να την πιάσουμε ήταν τον Απρίλιο. Αλλά ήταν μάταιο».

Οι διασώστες στη συνέχεια αποφάσισαν να κάνουν καγιάκ για να πάρουν το πουλί και να τον μεταφέρουν σε κτηνίατρο.

