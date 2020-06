Ζευγάρι σημάδευε με όπλα διαδηλωτές: Το έκανε retweet ο Τραμπ και μετά το διέγραψε (vid)

Ένα ένοπλο ζευγάρι στάθηκε στην μπροστινή αυλή του και σημάδευε με όπλα διαδηλωτές, αναφέρει το BBC.

Το περιστατικό συνέβη στο Σεντ Λούις του Μιζούρι.

Οι διαδηλωτές κατευθύνονταν προς το σπίτι της Δημάρχου Lyda Kewson.

Στο βίντεο και σε άλλα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι διαδηλωτές διακρίνονται να κάνουν μια στάση για να τραβήξουν πλάνα ή φωτογραφίες από το ζευγάρι, ενώ άλλοι ακούγονται να φωνάζουν, «Πάμε!», «Συνεχίστε να περπατάτε!».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε σήμερα το βίντεο, με το ζευγάρι στο Μιζούρι, ωστόσο στην συνέχεια το διέγραψε.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch

— ABC News (@ABC) June 29, 2020