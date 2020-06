Βαλτιμόρη: Εστιατόριο με ελληνικό φαγητό απέλυσε δύο υπεύθυνους επειδή αρνήθηκαν να εξυπηρετήσουν Αφροαμερικανίδα (vid

Ένα εστιατόριο στην Βαλτιμόρη που σερβίρει ελληνικό φαγητό απέλυσε δύο υπεύθυνους επειδή αρνήθηκαν να εξυπηρετήσουν Αφροαμερικανίδα πελάτισσα και το παιδί της, με την πρόφαση πως ο μικρός φορούσε αθλητικά.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα social media και έδειχνε τον μάνατζερ του εστιατορίου "Ouzo Bay" να λέει στην γυναίκα που ονομάζεται Μάρσια Γκράντ και στον γιο της ότι δεν μπορούν να φάνε στο μαγαζί.

Ο μάνατζερ επικαλέστηκε τον ενδυματολογικό κώδικα και ισχυρίστηκε πως απαγορεύει την αθλητική ένδυση.

Το παιδί φορούσε σορτς, T-Shirt και αθλητικά παπούτσια.

Τότε, η γυναίκα, που κατέγραφε το συμβάν, γύρισε την κάμερα και έδειξε ένα λευκό παιδί που φορούσε παρόμοια ρούχα και μόλις είχε τελειώσει το γεύμα του στο συγκεκριμένο εστιατόριο.

Dress codes only apply to some of us — apparently.

This is ridiculously heartbreaking... pic.twitter.com/93fhnNPPe3

— Rex Chapman(@RexChapman) June 23, 2020