Επιστήμονες βρήκαν την πρώτη απόδειξη ότι υπάρχει η «σκοτεινή ύλη»

Μία νέα μελέτη ισχυρίζεται ότι παρέχει την πρώτη άμεση απόδειξη της σκοτεινής ύλης.

Πριν από σχεδόν έναν αιώνα, οι επιστήμονες είπαν ότι μια μυστηριώδης αόρατη ουσία που ονόμασαν σκοτεινή ύλη συσσωρεύτηκε γύρω από τους γαλαξίες και σχημάτισε έναν κοσμικό ιστό σε όλο το σύμπαν.

Δε γνωρίζουμε ακόμη με βεβαιότητα απο τι θα μπορούσε να αποτελείται η σκοτεινή ύλη και αν είναι καν πραγματική, αλλά σύμφωνα με μια μελέτη, η πρώτη άμεση απόδειξη της ουσίας μπορεί επιτέλους να έχει αποκαλυφθεί.

Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να αποκλειστούν λιγότερο «εξωτικές» εξηγήσεις, αλλά αν αληθεύει, η ανακάλυψη θα καταγραφεί ως σημείο καμπής στην δεκαετή αναζήτηση της αόριστης ουσίας που λέγεται ότι αποτελεί το 27% του σύμπαντος.

