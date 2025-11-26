Σοκαριστικό βίντεο δείχνει μητέρα να χτυπά ανελέητα το παιδί της για τις δουλειές του σπιτιού

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το βίντεο με τον ξυλοδαρμό ενός παιδιού από την μητέρα του.

Έντονη κατακραυγή έχει προκληθεί στις ΗΠΑ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει την 44χρονη δασκάλα Ράντι Νικόλ Τζάκσον Στέιπλς να χτυπάει βάναυσα τον 12χρονο γιο της επειδή δεν είχε ολοκληρώσει τις δουλειές του σπιτιού.

Στο επίμαχο βίντεο, η εκπαιδευτικός —η οποία στο παρελθόν είχε τιμηθεί ως «δασκάλα της χρονιάς» στην Αλαμπάμα— φαίνεται να χτυπά με ζώνη το παιδί πάνω από 20 φορές. Μετά τον ξυλοδαρμό, η 44χρονη τον αρπάζει από τα μαλλιά και τον ρίχνει στο πάτωμα.

Η αστυνομία συνέλαβε τη δασκάλα και της ασκήθηκαν κατηγορίες για σκόπιμη κακοποίηση ανηλίκου.

