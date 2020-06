Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Στρατιωτικά οχήματα της εθνοφουράς κλήθηκαν για την προστασία (vid)

Σε κατάσταση συναγερμού είναι οι ΗΠΑ και ειδικά ο Λευκός Οίκος, ειδικά μετά τα όσα προηγήθηκαν χθες όταν και ο Ντόλαντ Τραμπ αναγκάστηκε να οδηγηθεί στο καταφύγιο που υπάρχει εκεί.

Την Δευτέρα το βράδυ ο Αμερικάνος Πρόεδρος διέταξε να αναπτυχθούν «χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες» και αστυνομικοί στην Ουάσινγκτον, για να ανακτηθεί ο έλεγχος της κατάστασης, χαρακτηρίζοντας «εγχώρια τρομοκρατία» τα επεισόδια των τελευταίων ημερών, μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Απείλησε να στείλει τον στρατό στις πόλεις και στις πολιτείες που θα αρνηθούν να υπακούσουν την εντολή του προς τους δημάρχους και τους κυβερνήτες να αναπτύξουν «συντριπτικές» δυνάμεις των υπηρεσιών επιβολής της τάξης για να ανακτηθεί η κρατική «κυριαρχία στους δρόμους».

Λίγες ώρες αργότερα μάλιστα, έκαναν την εμφάνισή του περίπου 9 στρατιωτικά οχήματα που μετέφεραν άνδρες της εθνοφρουράς, σε μία εικόνα που οι παρουσιαστές του CNN που μετέφεραν την είδηση, έλεγαν πως δεν είχαν ξαναδεί.

At 5:05 pm, I counted 9 two and a half ton military trucks carrying troops in tan uniforms and helmets pull off 17th Street into the White House grounds.

— Brian Bennett (@ByBrianBennett) June 1, 2020