Ποιο είναι το καταφύγιο του Λευκού Οίκου που κρύφτηκε ο Τραμπ λόγω των διαδηλωτών (pics & vids)

Στο θρυλικό υπόγειο καταφύγιο του Λευκού Οίκου φαίνεται πως μεταφέρθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια και τον γιο τους Μπάρον λόγω των διαδηλωτών!

CNN και New York Times αποκάλυψαν ότι οι επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ θεώρησαν απαραίτητο να μεταφερθεί εκεί ο πρόεδρος της χώρας και η οικογένειά του, όπου και έμειναν, μάλιστα, για περίπου μία ώρα το βράδυ της Παρασκευής, ενώ έξω από την προεδρική κατοικία στην Ουάσινγκτον γινόντουσαν βίαια επεισόδια.

Το Presidential Emergency Operations Center, όπως είναι η επίσημη ονομασία του, βρίσκεται στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Παρότι ξέρουμε πως είναι εκεί, λίγα είναι γνωστά για αυτό. Σίγουρα, πάντως, χρησιμοποιείται, γενικά, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και σε άκρως απόρρητες αποστολές.

Το «επίσημο» καταφύγιο του Λευκού Οίκου κατασκευάστηκε πιθανότατα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να προστατευτεί ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ από πιθανή αεροπορική επιδρομή των δυνάμεων του Άξονα.

Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και τηλεπικοινωνίες και υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τα μέλη της κυβέρνησης και με τις κυβερνήσεις άλλων χωρών. Ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλαδή, μπορεί άνετα να συνεχίσει τη δουλειά του, κάτω από τη γη...

Το καταφύγιο, φυσικά, χρησιμοποιήθηκε και την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 από τον αντιπρόεδρο Ντικ Τσέινι και τη σύζυγό του (ο πρόεδρος Μπους ήταν στη Φλόριντα), την υπουργό Εξωτερικών, Κοντολίζα Ράις, καθώς και από άλλα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης. Εκεί, άλλωστε, πραγματοποιήθηκε και το έκτακτο πρώτο υπουργικό συμβούλιο υπό τον Τζορτζ Μπους Τζούνιορ, μετά την αιματηρή επίθεση.

Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι το μοναδικό καταφύγιο στον Λευκό Οίκο. Ένα βιβλίο με τίτλο: «Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ: Αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού» του Ρόναλντ Κέσλερ υποστηρίζει ότι ο Μπαράκ Ομπάμα έχειχτίσει ένα νέο καταφύγιο και μάλιστα, αυτό βρίσκεται πέντε επίπεδα κάτω από το έδαφος! Ο συγγραφέας λέει ότι βρίσκεται στη Δυτική Πτέρυγα και είναι ικανό να χωρέσει όλο το προσωπικό του Λευκού Οίκου!

Προς το παρόν, πάντως, το «καταφύγιο του Ομπάμα» δεν έχει επιβεβαιωθεί πως υπάρχει...

The Presidential Emergency Operations Center, used on 9/11, was called into action as demonstrations in Washington turned violent https://t.co/GNnkFjFVrm

The Presidential Emergency Operations Center (PEOC, PEE-ock) is a bunker-like structure underneath the East Wing of the White House that serves as a secure shelter and communications center for the President of the United States and other protectees in case of an emergency. pic.twitter.com/6K51K0BsAK

— World News Media ALERT (@WNMAlert) June 1, 2020