Ο Μπόρις Τζόνσον παραμένει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο αφού έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό και σε ανάρτησή του στο twitter ανακοίνωσε πως είναι καλά και πως παραμένει σε επαφή με την ομάδα του.

Παρά τα επίμονα συμπτώματα, πάντως, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του ο Μπόρις Τζόνσον είχε ένα άνετο βράδυ.

Ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός ανήρτησε την Δευτέρα (6/4) πως υποβάλλεται σε τεστ ρουτίνας για τα συμπτώματα του covid-19.

«Κατόπιν συμβουλής του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για μερικά τεστ ρουτίνας καθώς εξακολουθώ να έχω συμπτώματα του κορονοϊού. Η διάθεσή μου είναι καλή και παραμένω σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς εργαζόμαστε μαζί για να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό και να κρατήσουμε όλους ασφαλείς», ανέφερε.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020