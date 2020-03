Άγρια επεισόδια στη Χουμπέι καθώς απαγόρευσαν σε κατοίκους να βγουν από την επαρχία! (vids)

Απίστευτες εικόνες στην επαρχία Χουμπέι, από την οποία, θυμίζουμε, ξεκίνησε η εξάπλωση του κορονοϊού.

Μόλις δύο μέρες, λοιπόν, αφότου τα μέτρα περιορισμού χαλάρωσαν, μετά από δύο ολόκληρους μήνες καραντίνας, χιλιάδες κάτοικοι, αλλά και αστυνομικοί(!) από την πληγείσα κινεζική επαρχία... πιάστηκαν στα χέρια με αστυνομικούς από τη γειτονική επαρχία Τσιανγκσί, αναποδογυρίζοντας, μάλιστα, μέχρι και περιπολικά, διότι δεν τους επετράπη η είσοδος στην πόλη Τζιουτζιάνγκ!

Οι εικόνες από τα βίντεο, που κυκλοφόρησαν στα κινεζικά social media και βλέπουν σιγά σιγά το «φως» της δημοσιότητας, μαρτυρούν πολύ βίαιες συγκρούσεις.

Το πλήθος, όπως μπορείτε να δείτε, είναι μεγάλο, με αναφορές για χιλιάδες ανθρώπους, που φώναζαν «πάμε Χουμπέι, πάμε Χουμπέι»! Τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί από την επαρχία Τσιανγκσί έχουν τραυματιστεί.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, όταν στα σύνορα των δύο γειτονικών επαρχιών, σε μια γέφυρα συγκεκριμένα, οι Αρχές της Τσιανγκσί εμπόδισαν την είσοδο σε κατοίκους από την επαρχία Χουμπέι. Σύντομα, στο σημείο έφτασαν και άλλοι κάτοικοι, αλλά και αστυνομικές δυνάμεις από τη Χουμπέι, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την απαγόρευση εισόδου, με αποτέλεσμα να γίνεις το «έλα να δεις».

Η αστυνομία, δε, στην απέναντι πλευρά, στην Τσιανγκσί, έβαλε κατά μήκος του δρόμου -μεταξύ άλλων οχημάτων- περιπολικά, στα οποία ανέβηκαν κάτοικοι της Χουμπέι και άρχισαν να τα κλωτσάνε!

Επαναλαμβάνουμε, τα μέτρα έχουν χαλαρώσει από την Τετάρτη, είναι δεδομένο, ωστόσο, πως οι άνθρωποι από την επαρχία Χουμπέι έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα τη βαθιά δυσπιστία όλης της υπόλοιπης Κίνας (του κόσμου ολόκληρου βασικά...), που, φυσικά, ακόμη φοβάται τον Covid-19 και μια νέα έξαρση της νόσου, παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις ότι η επιδημία έχει κατασταλεί με επιτυχία.

Την Παρασκευή το απόγευμα, λοιπόν, και για, περίπου, τρεις ώρες, από τις 3 έως και τις 6, η συγκεκριμένη γέφυρα, πάνω από τον ποταμό Γιανγκτσέ, έγινε σημείο βίαιων συγκρούσεων.

This man confirms the riots were sparked by Jiangxi police crossing into Hubei's jurisdiction. pic.twitter.com/TpoeSHq3Qn

