«Τι σκέφτεστε;»: Ο Κινέζος επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού λέει ότι τα μέτρα στην Ιταλία δεν επαρκούν! (vid)

Σοκαριστική δήλωση από τον επικεφαλής του κινεζικού Ερυθρού Σταυρού, που βρίσκεται στο Μιλάνο για βοήθεια...

Την Πέμπτη, όταν η Ιταλία ξεπέρασε την Κίνα σε νεκρούς από τον κορονοϊό, ο Sun Shuopeng βγήκε και μίλησε, αλλά ουδείς, μάλλον, περίμενε ότι θα πει αυτό που είπε...

Θυμίζουμε, στην πληγείσα, όσο καμία άλλη, γειτονική μας χώρα, έχουν παρθεί από τα σκληρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Θεωρητικά. Διότι ο επικεφαλής του κινεζικού Ερυθρού Σταυρού τόνισε, σε πολύ αυστηρό ύφος, πως δεν επαρκούν!

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που δημοσιεύει το time.com, τονίζει: «Αυτήν τη στιγμή, ανακαλύπτω πολλά προβλήματα. Μόλις ήρθαμε από την ισπανική Κόρδοβα, και βλέπω ότι στο Μιλάνο, που λαμβάνει χώρα το χειρότερο ''χτύπημα'' του Covid-19, έχετε μια πολύ χαλαρή πολιτική καραντίνας. Τα ΜΜΜ λειτουργούν κανονικά, οι άνθρωποι κυκλοφορούν τριγύρω και ακόμη συγκεντρώνονται στα ξενοδοχεία. Βλέπω πολλούς ανθρώπους να μη φορούν μάσκες. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε.

Τώρα, πρέπει να σταματήσουμε τον χρόνο. Πρέπει να σταματήσουμε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Πρέπει να σταματήσουμε κάθε είδους κοινωνικής επαφής. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους, σε καραντίνα. Και πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για να προστατέψουμε ζωές. Οι ζωές των ανθρώπων μας είναι το σημαντικότερο ζήτημα αυτήν τη στιγμή».

“I don’t know what you’re thinking.” The head of a visiting Chinese Red Cross delegation helping Italy respond to the coronavirus crisis says the country is not doing enough to contain the virus pic.twitter.com/qF20zeHpde

— TIME (@TIME) March 20, 2020