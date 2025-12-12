Φωτογραφίες «βόμβα»: Ο Επστάιν «αγκαζέ» με Τραμπ, Κλίντον, Γκέιτς

Νέες φωτογραφίες δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί από τις κοινωνικές εκδηλώσεις του Επστάιν και «καίνε» πολύ γνωστά πρόσωπα.

Δημοσίευμα «βόμβα» κατέκλυσε σήμερα τον διεθνή τύπο καθώς οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν αμέτρητες φωτογραφίες με τον διαβόητο σεξουαλικό κακοποιό Τζέφρι Επστάιν και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον πρώην Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, τον ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν και τον πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου του Τραμπ, Στιβ Μπάνον.

Στις φωτογραφίες ο Επστάιν βρίσκεται με τα διάσημα πρόσωπα σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Μία εικόνα μάλιστα, μεταξύ μιας σειράς φωτογραφιών που δημοσιεύθηκαν σήμερα το πρωί (12/12) δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να στέκεται στη μέση μιας σειράς έξι γυναικών, των οποίων τα πρόσωπα είχαν καλυφθεί από τους Δημοκρατικούς πριν από τη δημοσίευσή τους. Μερικές από τις γυναίκες φορούν χαβανέζικα λέι γύρω από τον λαιμό τους.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr