Πυρπόλησαν ομοίωμα γκέι ζευγαριού στην παρέλαση για το καρναβάλι και ο κόσμος επευφημούσε (vid)

Εικόνες βγαλμένες κατευθείαν από τον Μεσαίωνα στην Κροατία.

Στην πόλη Ιμότσκι, και στο τέλος των εκδηλώσεων του καρναβαλιού, κάποιοι πυρπόλησαν ομοίωμα ομόφυλου ζευγαριού, που φιλιέται, κρατώντας μια κούκλα για παιδί!

Σε αυτήν είχε τοποθετηθεί μια φωτογραφία του βουλευτή των σοσιαλδημοκρατών, Νέναντ Στάζιτς, ο οποίος πρόσφατα ζήτησε να επιτραπεί σε ομόφυλα ζευγάρια να γίνονται ανάδοχοι γονείς...

«Φέτος, ας κάψουμε αυτή την αποκρουστική οικογένεια με το "μωρό Νέναντ Στάζιτς"», είπε ο εκφωνητής, προτού αρχίσει να καίγεται το ομοίωμα, με τον κόσμο τριγύρω να επευφημεί στη θέα της πυρπόλησης και να χορεύει...

Bakova povorka, the pinnacle of a 150-year tradition of #carnival festivities in Imotski, #Croatia was engulfed by scandal on Sunday after enthusiastic residents set fire to an effigy of a #gay couple kissing and carrying a child to widespread cheers#LGBTQ #homophobia #LGBT pic.twitter.com/hqJc7HNyJe

— Mirosława Štern RMX (@Generacija78) February 24, 2020