Ανακαλύφθηκε μυστικό δωμάτιο δίπλα στον τάφο του Τουταγχαμών που ίσως είναι ο ταφικός θάλαμος της Νεφερτίτης! (pics)

Μπροστά σε μία τεράστια ανακάλυψη βρίσκονται Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι, οι οποίοι έριξαν... βόμβα, τονίζοντας πως, ίσως, έχουν βρει τον τάφο της Νεφερτίτης!

Οι εν λόγω αρχαιολόγοι, που εργάζονται στην περίφημη Κοιλάδα των Βασιλέων, ισχυρίζονται, συγκεκριμένα, ότι ενδέχεται να έχουν ανακαλύψει τον μυστικό τάφο της θρυλικής βασίλισσας, κρυμμένο σε έναν, μέχρι πρότινος, άγνωστο χώρο κοντά στον τάφο του βασιλιά Τουταγχαμών!

Αν αποδειχθεί, τελικά, πως έχουν δίκιο, θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη στην ιστορία της Αιγύπτου.

Η επιστημονική ομάδα, με επικεφαλής τον πρώην υπουργό Αρχαιοτήτων, Mamdouh Eldamaty, από το πανεπιστήμιο Ain Shams, χρησιμοποίησε ραντάρ διείσδυσης εδάφους -όπως λέγεται- και βρήκε έναν μυστικό διάδρομο κοντά στον τάφο ενός από τους πιο διάσημους βασιλικούς τάφους της Αιγύπτου, εκείνον του Φαραώ Τουταγχαμών. Ο αξιοθαύμαστος χώρος ταφής του αγοριού ανακαλύφθηκε, θυμίζουμε, το 1922 από τον Άγγλο αρχαιολόγο Howard Carter.

Radar clues reignite debate over hidden burial chambers: A radar survey around the tomb of Tutankhamun in Egypt's Valley of the Kings has revealed possible evidence of further hidden chambers behind its walls. The findings — in an unpublished report,… https://t.co/IjGluILQtk pic.twitter.com/g7E4bR8w2R

— The Cartel (@Skowtura_Ini) February 20, 2020